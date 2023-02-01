«Тяжелая форма»: грозит ли России эпидемия одиночества

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Некоторые ученые заявляют, что миру грозит «эпидемия одиночества». О том, в каких странах люди чувствуют себя более одиноко и действительно ли грозит миру подобная глобальная проблема, — в материале «Вечерней Москвы».

Статистика по странам

Согласно глобальному опросу, проведенному в 2020–2021 годах, около 33 процентов людей по всему миру хотя бы однажды чувствовали себя одинокими. Самой одинокой страной стала Бразилия. Там 50 процентов людей чувствуют себя одинокими почти всегда и только 28 процентов не сталкивались с этим чувством.

Далее в антирейтинге по одиночеству оказались Турция, Индия и Саудовская Аравия — от 43 до 46 процентов.

Россия в данном списке находится на одной из последних позиций. 49 процентов опрошенных заявили, что никогда не испытывали чувства одиночества, и только 25 признались, что иногда ловили себя на нем.

Но рекордсменом среди стран, где люди не чувствуют себя одинокими, можно считать Нидерланды. Там 55 процентов опрошенных почти никогда не становились «жертвой» этого состояния.

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Эпидемия одиночества

Доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков рассказал «Вечерней Москве», что эпидемии одиночества не существует. По его мнению, это «просто красивые слова, которые не имеют научного обоснования».

— Одиночество — это естественное состояние человека. Но в некоторых ситуациях оно может обостряться и принимать патологические формы, — пояснил специалист.

Психолог уверен, что, несмотря на исследования, в России процент одиноких людей очень высок.

— В нашей стране довольно высокий процент одиноких людей. Это лишь стереотип, что люди в России за бутылкой спиртного привыкли делиться своими переживаниями с другими. У нас нет культуры восприятия разумного одиночества, — отметил Слободчиков.

Высокая степень социальной незащищенности, неизвестность будущего, а также травматичность происходящих событий, по мнению Слободчикова, заставляют людей уйти в себя и закрыться от общения с другими.

Причины и формы одиночества

Причиной обострения чувства одиночества могут стать:

Военные конфликты.

Потеря близких.

Психологические травмы.

— Когда травматические обстоятельства накладываются друг на друга, человек ощущает себя менее защищенным или более уязвимым. Поэтому и пытается скрыться в одиночестве, — считает специалист.

Человек боится не самого понятия одиночества, а его форм. Среди них врач выделил четыре:

Изоляция (тюремная) — носит насильственный характер.

Изоляция (ковидная) — изоляция в знакомом месте.

Уединение — добровольное одиночество. Оно характерно для религиозного постижения смыслов.

Отчужденность — психологическая изоляция, когда по тем или иным причинам человек отвергает то сообщество, в котором он находится (такое часто случается в подростковом возрасте).

— Также последний тип возможен, когда людей разделяют по разным принципам (по гендерным, политическим — прим. «ВМ»), тогда начинается агрессия по отношению к одной и той же группе, — заметил Слободчиков.

Врач привел в пример известную всем сказку о гадком утенке. Он напомнил, что с утенком никто не хотел дружить не потому, что он плохой, а просто потому, что он не такой, как остальные.

Отчужденность, как отметил специалист, является наиболее тяжелой формой одиночества. Это связано с тем, что психологические переживания ощущаются острее остальных.

— В этом состоянии человек начинает думать, что в нем что-то не так, это приводит к переживаниям. Он не может разобраться, почему с ним никто не хочет играть, дружить и общаться, и замыкается в себе еще больше, — пояснил специалист.

Однако, он заметил, что такая форма одиночества может подтолкнуть к пониманию собственной индивидуальности.

Группы риска

К одиночеству, по мнению специалиста, более склонны люди, которые оказались без социальной поддержки и защиты:

старики;

люди, потерявшие близких;

люди, страдающие тяжелыми заболеваниями.

— У них это заболевание обостряется, они ощущают себя ненужными, выброшенными за пределы привычной жизни, — пояснил Слободчиков.

Польза одиночества

Одиночество — не всегда негативный фактор. Психолог рассказал, что оно может стать мощным ресурсом и быть полезным для человека.

— Научившись использовать одиночество для познания глубочайших смыслов, это состояние позволяет посмотреть на себя со стороны, — уверен Слободчиков.

Ключи для выхода из этого состояния, отметил врач, находятся в руках самого человека, в его способности коммуницировать и находить общий язык с людьми.