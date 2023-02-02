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Приметы и советы

Акунин пожаловался на требования прокуратуры убрать его имя с театральных афиш

Егор Провоторов
Общество
Акунин пожаловался на требования прокуратуры убрать его имя с театральных афиш
Фото: ТАСС

Известный российский писатель Борис Акунин, постоянно проживающий в Париже, пожаловался, что прокуратура РФ якобы требует от театров убирать его имя с афиш. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей, сославшись на информацию, полученную от театральных деятелей.

Литератор заявил, что надзорное ведомство настоятельно рекомендует снимать его имя с афиш постановок по его книгам. В противном случае правоохранительные органы якобы обещают культурным учреждениям «неприятности». По словам Акунина, он разрешил снимать свое имя с афиш мероприятий.

При этом писатель подчеркнул, что не получает никаких отчислений с показов постановок по его произведениям. Последние 15 лет Акунин находится в эмиграции, откуда активно критикует российские власти, а также пишет исторические труды, которые выставляют российское государство в не самом приглядном свете.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исчезновение с полок магазинов книг ряда писателей, а также требования убрать с афиш театральных представлений имена некоторых писателей. По его словам, в этом нет динамики, а с каждым отдельным случаем надо разбираться индивидуально.

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