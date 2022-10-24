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Приметы и советы

В Кремле ответили на вопрос об исчезновении с полок книг некоторых писателей

Елена Самойлова
Общество
В Кремле ответили на вопрос об исчезновении с полок книг некоторых писателей
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исчезновение с полок магазинов книг ряда писателей. На соответствующие вопросы он ответил в понедельник, 24 октября.

В частности, у представителя Кремля уточнили информацию по поводу того, что с театральных афиш стали убирать имя Бориса Акунина. Кроме того, из книжных магазинов якобы пропали книги тех авторов, которые были признаны иноагентами.

— Общей тенденции нет, в каждом конкретном случае надо разбираться, — цитирует его ТАСС.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что произведения русской и зарубежной литературы, перечисленные в письме вице-президента Российского книжного союза (РКС) Леонида Палько, под пропаганду ЛГБТ не подпадают. В их числе «Лолита», «Тихий Дон», «Обломов» и «Ромео и Джульетта».

17 октября парламентские слушания по указанным законодательным инициативам. Спикер ГД Вячеслав Володин тогда подчеркнул, что вопрос очень важен, поскольку в Госдуму поступает огромное количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, «разрушающей общество и традиционные семейные ценности».

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