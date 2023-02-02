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Нарышкин рассказал, что США тратят много усилий, чтобы держать страны НАТО в едином строю

Егор Провоторов
В мире
Нарышкин рассказал, что США тратят много усилий, чтобы держать страны НАТО в едином строю
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Соединенные Штаты тратят все больше сил, пытаясь сохранить единство стран Североатлантического альянса (НАТО) для агрессии против России. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По словам главы разведслужбы, Вашингтон стремится удержать государства-члены НАТО «в едином строю». При этом сомневающихся партнеров США сразу же жестко ставят на место, пишет РИА Новости.

Нарышкин привел в качестве примера попытку канцлера Германии Олафа Шольца проявить сомнения и немного отстраниться от усиления западной позиции в противостоянии с Россией. При этом после долгих дискуссий и диалогов ФРГ согласилась направить танки Leopard 2 на Украину.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная инфраструктура Североатлантического альянса, в частности спутники, ежедневно работает в интересах Украины и против России. По его словам, все эти действия западных стран создают враждебные для России условия, которые страна не может не учитывать.

Сергей Нарышкин НАТО
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