Сенчукова уверена, что Чулпан Хаматову ждет расплата по возвращении в Россию

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Известная российская певица Наталья Сенчукова выразила уверенность, что актрису Чулпан Хаматову ожидает расплата за нелицеприятные высказывания о российских властях и народе по возвращению на родину.

Чуть меньше года опальная театральная актриса уже проживает в Латвии и продолжает делиться своей критической позицией о России. С таким мнением согласились далеко не все знаменитые артисты.

Многие уверены, что на самом деле Хаматова уже неоднократно жалела о своем решении переехать из родной страны. Сенчукова в документальном фильме «Падшие звезды» на НТВ выразила мнение, что сбежавшая из России актриса днями и ночами «рыдает, ощущая свой крах».

Накануне актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов попытался оправдать поведение опальной артистки. Народный избранник указал, что знает ее с самых малых лет и считает ее талантливой актрисой. По мнению парламентария, Хаматова сейчас еще не до конца осознает всю важность своих антироссийских заявлений и поступков, а также всю боль, которую они на самом деле могли причинить русскому народу.