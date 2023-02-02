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Свыше 350 тысяч москвичей выбрали новые поощрения на сайте «Миллион призов»

Араз Салехов
Город
Свыше 350 тысяч москвичей выбрали новые поощрения на сайте «Миллион призов»
Фото: Depositphotos

В 2023 году собираются обновить раздел «Сувениры» и афишу культурных мероприятий на сайте «Миллион призов» — почти 370 тысяч горожан приняли участие в голосовании о наполнении этих категорий. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Голосование по разделу «Сувениры» открывал вопрос, в котором участникам предлагали выбрать до трех наиболее интересных для них категорий поощрений с символикой городских электронных проектов, — говорится в материале.

Как уточняется, свыше 21 процента проголосовавших выбрали в качестве поощрения гаджеты: беспроводные наушники и зарядные устройства, смарт-часы, умные термосы и увлажнители воздуха. Почти 18 процентов проголосовали за одежду: толстовки, футболки, худи, свитшоты и дождевики. Около 14 процентов «активных граждан» предпочли категорию «Спорт и отдых», в которой представлены термосы, наборы для пикника, рюкзаки, мячи, коврики — туристические и для йоги, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что москвичи выберут новые сферы в раздел платформы «Город идей». На выбор предложены такие сферы, как спорт, экология или волонтерство. Также можно предложить свой вариант ответа.

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