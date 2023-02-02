Свыше 1,2 тысячи человек посетили мероприятия центра занятости «Моя работа»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, улица Щепкина, 38с1 Карта всех событий

Свыше 1,2 тысячи горожан побывали на деловых играх, воркшопах и мастерских трудоустройствах в центре занятости населения «Моя работа». Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Почти за полгода прошло более 320 таких мероприятий, которые посетили более 1,2 тысячи человек. На февраль запланировано свыше 70 бесплатных активностей от карьерных экспертов центра «Моя работа», что примерно в два раза больше, чем в предыдущие месяцы, — поделился директор столичной службы занятости Андрей Тарасов.

Он уточнил, что запись на мероприятия проходит на сайте центра. Как уточняется, деловые игры и мастерские трудоустройства проводятся ежедневно во флагманском центре «Моя работа» на улице Щепкина, дом 38, строение 1. При этом в этом месяце впервые пройдет деловая игра «Предназначение: твое ценностное преимущество» — она предназначена для тех, кто только ищет свое призвание, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Тарасов сообщил, что сотрудники центра занятости населения «Моя работа» запланировали 11 бесплатных мероприятий для самозанятых. Они состоятся в феврале 2023 года.