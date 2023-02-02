Свыше 380 тысяч новых адресов появилось в Москве в 2022 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свыше 380 тысяч новых записей появилось в адресном реестре объектов недвижимости города в прошлом году. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Свыше половины новых адресных записей присвоили квартирам, помещениям и комнатам.

— Около 255 тысяч адресов, появившихся с начала года, принадлежит квартирам, помещениям и комнатам. Также в последние годы в столице активно адресуются машино-места, в минувшем году их стало на 75 тысяч больше, — поделился министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в общей сложности в столице сейчас зарегистрировано почти шесть миллионов адресов.

Накануне москвичам рассказали, у каких столичных домов чаще всего менялись адреса. К примеру, жилой дом 15/22 на Волоколамском шоссе менял свой адрес 10 раз. Как уточняется, старые адреса остаются в базе данных Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) с пометкой «архивный».