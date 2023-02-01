Москвичам рассказали, у каких столичных домов чаще всего менялись адреса

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Волоколамское шоссе, 15/22 Карта всех событий

В столице существуют здания, чьи адреса менялись несколько раз — к примеру, жилой дом 15/22 на Волоколамском шоссе менял свой адрес 10 раз. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, старые адреса остаются в базе данных Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) с пометкой «архивный».

— Изменение адресов московских зданий — очень интересная тема и предмет для исторических изысканий, — заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что в городе отсутствовали единые правила адресации зданий вплоть до создания в 1998 году адресного реестра. Так, в различных документах реквизиты могли указываться по-разному — чаще всего, подчеркнул Гаман, это касалось объектов, расположенных на пересечении улиц, и смежных зданий.

Среди «архивных» адресов можно выделить доходный дом Волоцких в Трехпрудном переулке (дом 11/13, строение 2) и жилой дом 16 в Петровско-Разумовском проезде, где адреса также менялись по 10 раз, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что столичный Главархив совместно с компанией «Яндекс» разработал сервис «Поиск по архивам», с помощью которого горожане смогут распознавать рукописные тексты в исторических документах. Новый сервис основан на искусственном интеллекте.