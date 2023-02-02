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Приметы и советы

Психолог назвала подарки, которые нельзя дарить на День святого Валентина

Араз Салехов
Общество
Психолог назвала подарки, которые нельзя дарить на День святого Валентина
Фото: Depositphotos

Возлюбленным на День святого Валентина не стоит дарить подарки, которые могут быть интерпретированы как намек. Об этом сообщила заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Ольга Крушельницкая.

— Некоторые подарки могут быть восприняты как намек на то, что ваш любимый человек в чем-то вас не устраивает и должен измениться, — поделилась она.

К примеру, неприятным подарком могут стать напольные весы или книги с советами по психологии взаимоотношений мужчин и женщин. Также в этот день не стоит дарить своей второй половинке деньги или сертификаты на «неромантические» покупки: например, продукты питания, в том числе алкогольные напитки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что около 15 процентов граждан России не получили подарков на минувших новогодних праздниках. Как уточняется, 28 процентов опрошенных получили конфеты, спиртные напитки или деликатесы, 20 процентов респондентов находили под елкой парфюмерию, косметику и бижутерию.

Подарки Отношения День святого Валентина Психология
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