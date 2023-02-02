Благоустройство возле станции Внуково МЦД-4 выполнено на 85 процентов

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва, поселение Внуковское, улица Писательские Дачи Карта всех событий

Работы по благоустройству территории станции Внуково четвертого маршрута Московского центрального диаметра (МЦД) завершены на 85 процентов. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции сделаем удобные маршруты от жилой застройки, комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой. Работы проходят на участке Внуковского шоссе между домами № 25–41 — от улицы Писательские Дачи до реконструируемой автодороги между Минским и Боровским шоссе, — рассказал он.

В рамках благоустройства специалисты уберут воздушные провода в кабельную канализацию, обустройство которой почти завершено. Также завешается обновление тротуаров площадью около трех тысяч квадратных метров.

На пешеходных переходах оборудуют опоры контрастного освещения и установят почти 60 фонарей с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров городского транспорта появится два современных остановочных павильона. В завершение у станции высадят свыше 70 деревьев и кустарников, а также разобьют газон. Все работы планируется завершить летом этого года.

Около станции Очаково будущего МЦД-4 работы по благоустройству выполнены наполовину. Специалисты уже проложили более 400 метров дополнительной водосточной сети во избежание подтопления и привели в порядок существующие тротуары.