Трех спасенных гималайских медведей приютили в Московском зоопарке

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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Трех гималайских медведей — Бабулю, Васю и Филю — изъяли у контрабандистов и приютили в столичном зоопарке. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Задача на ближайшую зиму — откормить наших новых жителей. Эти гималайские медведи не смогут сейчас лечь в спячку. Они, скорее всего, никогда не были в ней из-за плохих условий жизни. К тому же масса их тел явно недостаточна для засыпания, им просто не хватит ресурсов для безопасного зимнего сна, — рассказала она.

Животные продолжительное время жили в стесненных условиях и плохо питались. В настоящее время они проходят курс реабилитации, разработанный ветеринарами и зоологами зоосада. Для каждого косолапого также составлено особое меню, которое включает огурцы, помидоры, яблоки, груши, морковь, тыкву, апельсины, виноград, мясо и рыбу, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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Другой косолапый столичного зоопарка — медведь Диксон — недавно впервые вышел на охоту В его бассейн запустили живую форель, которая сразу заинтересовала животное.