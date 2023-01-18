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Приметы и советы

Диксон первый раз порыбачил в Московском зоопарке

Лейла Алиева
Город
Диксон первый раз порыбачил в Московском зоопарке
Фото: Пресс-служба зоосада
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Медведь Диксон впервые вышел на охоту в Московском зоопарке. Об этом рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в среду, 18 января.

— Сегодня зоологи запустили в бассейн медведя живую форель, которая сразу его заинтересовала. Диксон показал себя настоящим охотником: он загнал рыбу в угол и быстро схватил ее зубами. То, как ловко медведь расправился со своей добычей, говорит о том, что у него уже есть навыки охоты: скорее всего, его научила мама, — рассказала она.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

Для дальнейшего развития у медведя подвижности зоологи будут регулярно обеспечивать ему такую «рыбалку», добавила Акулова в своем Telegram-канале.

До этого Акулова рассказала, что за весом спасенного медведя Диксона внимательно следят диетологи Московского зоопарка, не забывая устраивать ему разгрузочные дни.

15 декабря медведь Диксон впервые вышел в свой заснеженный уличный вольер. Для животного это был первый естественный снег в зоопарке, и медведь смог вдоволь в нем поваляться.

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