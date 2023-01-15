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Приметы и советы

В Московском зоопарке рассказали о разгрузочных днях медведя Диксона

Евгений Белоусов
Город
В Московском зоопарке рассказали о разгрузочных днях медведя Диксона
Фото: Пресс-служба зоосада

За весом медведя Диксона внимательно следят диетологи Московского зоопарка, не забывая устраивать ему разгрузочные дни. Об этом воскресенье, 15 января, рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

— Сегодня, например, Диксон завтракал горбушей, а позже получит крольчатину. Размер порций в такие дни также сокращается, — заявила она.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

Акулова подчеркнула, что во время разгрузочных дней упор в рационе Диксона делают на диетическое мясо.

15 декабря медведь Диксон впервые вышел в свой заснеженный уличный вольер. Для животного это был первый естественный снег в зоопарке, и медведь смог вдоволь в нем поваляться.

Как рассказала Акулова, Диксон все еще остается подростком, хотя очевидные признаки взросления у него есть. Так, чем старше медведь становится, тем больше он прибавляет в весе.

Кроме того, Светлана Акулова объяснила наличие темных пятен на бритых участках лап Диксона. По ее словам, это связано с цветом кожи животного — она у него темная.

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