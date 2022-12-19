Взрослеет, но все еще подросток: в Московском зоопарке рассказали о Диксоне

Фото: Пресс-служба зоосада

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Медведь Диксон все еще остается подростком, хотя очевидные признаки взросления у него есть. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Чем старше медведь становится, тем больше он прибавляет в весе. Вместе с телом постепенно меняется и форма головы, крупнеет морда, на что многие из вас уже обратили внимание. Также может меняться и оттенок шерсти, — объяснила она.

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Однако по всем признакам очевидно, что Диксон еще совсем недавно оторвался от мамы-медведицы, написала Акулова в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что медведь Диксон впервые вышел в свой заснеженный уличный вольер, для него это первый естественный снег с момента приезда в зоосад.

При этом Акулова объяснила наличие темных пятен на бритых участках лап Диксона. По ее словам, это связано с цветом кожи животного — она у него темная.

Также «Вечерней Москве» рассказали, что Диксон продолжает проходить реабилитацию в столичном зоопарке.