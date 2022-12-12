В Московском зоопарке объяснили темные пятна на бритых участках лап медведя Диксона

Фото: Telegram / Светлана Акулова

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Побритые участки лап спасенного медведя Диксона выглядят темными, так как у всех белых медведей темная кожа. Об этом в понедельник, 12 декабря, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Так заложено природой неслучайно. Темная поверхность лучше притягивает к себе солнечный свет, за счет чего животное быстрее сохнет и согревается, — объяснила она.

Светлана Акулова добавила, что шерсть белого медведя на самом деле прозрачная. Белой она кажется, так как от нее отражается свет, уточнила руководитель зоопарка.

В своем Telegram-канале она также заверила всех, кто обеспокоен условиями содержания мишки, что к нему в вольер поступает дневной свет. Днем в нем так же светло, как и на улице, пояснила Акулова.

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До этого Светлана Акулова сообщила, что развивающие тренинги у спасенного медведя Диксона проходят в штатном режиме, и для того чтобы разнообразить рутину, зоологи иногда приносят ему коробочки с «подарками».

Помимо этого, «Вечерней Москве» рассказали, что медведь Диксон продолжает проходить реабилитацию в Московском зоопарке. Он находился во внутреннем вольере и даже не видел, что в столицу пришла настоящая зима. У медведя еще не полностью вылечены раны, поэтому руководство зоопарка решило отказаться от идеи выпустить медведя в бассейн.