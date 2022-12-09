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Приметы и советы

Появилось видео, как медведю Диксону приносят «подарки»

Евгений Жуков
Город
Появилось видео, как медведю Диксону приносят «подарки»
Фото: Unsplash

Развивающие тренинги у спасенного медведя Диксона проходят в штатном режиме, и для того, чтобы разнообразить рутину, зоологи иногда приносят ему коробочки с «подарками». Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Диксон их сперва обнюхивает, а потом спешит порвать и достать из них еду — и аппетитно, и увлекательно одновременно, — написала Акулова в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

До этого сообщалось, что медведь Диксон начал уверенно сидеть и хорошо держать равновесие. С помощью таргета зоологи помогают Диксону поэтапно располагать задние конечности прямо перед собой. Равновесие ему удается держать не только с помощью передних лап, но и задействуя мышцы таза и спины.

Помимо этого, «Вечерней Москве» рассказали, что медведь Диксон продолжает проходить реабилитацию в Московском зоопарке. Он находился во внутреннем вольере и даже не видел, что в столицу пришла настоящая зима. У медведя еще не полностью вылечены раны, поэтому руководство зоопарка решило отказаться от идеи выпустить медведя и в бассейн.

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