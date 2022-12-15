Покувыркался в снегу и поплавал в бассейне: медведь Диксон впервые вышел в уличный вольер

Фото: Пресс-служба зоосада

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Спасенный с одноименного острова медведь Диксон впервые вышел в свой заснеженный уличный вольер, для него это первый естественный снег с момента приезда в зоосад. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Сегодня, наконец, произошло долгожданное событие: Диксон вышел в свой заснеженный уличный вольер! Для медведя это первый естественный снег в зоопарке, в котором он смог вдоволь поваляться, — сказала она.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Светлана Акулова

Находясь на улице Диксон прошелся по вольеру, после чего погрузился в бассейн. Там он пытался двигать задними лапами. По возращении в вольер медведь начал обтираться о снег, кувыркаться и лежать на спине. В своем Telegram-канале Акулова отметила, что благодаря толстому слою снега в вольере риск повреждения лап медведя минимален.

До этого Акулова объяснила наличие темных пятен на бритых участках лап медведя Диксона. По ее словам, это связано с цветом кожи животного — она у него темная. Сама шерсть белого медведя на самом деле имеет прозрачный цвет.

Также «Вечерней Москве» рассказали, что медведь Диксон продолжает проходить реабилитацию в столичном зоопарке.