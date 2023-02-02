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Владислав Овчинский: В Москве пройдет digital-марафон для столичных экспортеров

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: В Москве пройдет digital-марафон для столичных экспортеров
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Компании-экспортеры смогут усилить позиционирование столичной продукции на внешних рынках. Для этого в марте этого года центр «Моспром» проведет обучающий марафон по digital-маркетингу и SEO-продвижению для московских производителей. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Занятия начнутся 13 марта. На сайте Центра «Моспром» можно подать заявку на бесплатное участие до 17 февраля.

— Москва предоставляет промышленным компаниям, планирующим выход на зарубежные рынки или увеличение поставок, различные финансовые и нефинансовые меры поддержки. Например, в рамках программы Центра «Моспром» пройдет курс для продвижения продукции на зарубежные рынки с помощью digital-маркетинга. Обучение будет проходить в онлайн-формате на российской платформе CoreApp. В течение шести недель эксперты и специалисты проведут комплексную оценку эффективности онлайн-ресурсов компании и их адаптивности к внешним рынкам, — отметил Владислав Овчинский.

Программа обучения включает шесть модулей, практические занятия, а также индивидуальные консультации с экспертами. Благодаря обучению специалисты по внешнеэкономической деятельности смогут повысить свою компетенцию и получить универсальную методику по самостоятельному аудиту, подготовке сайтов и социальных сетей к работе с зарубежными контрагентами.

Центр «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой экспортеров на безвозмездной основе. В рамках байерской программы специалисты помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях

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