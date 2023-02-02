Названа дневная норма сахара для здорового человека

Фото: pixabay.com

В дневной норме человека должно быть как можно меньше сахара и сладкого, различных десертов. Об этом рассказала врач-диетолог Марьям Джутова.

Специалист уточнила, что дневная норма употребления сахара для здорового человека не должна превышать 50 граммов, это около 9,8 чайных ложек. При этом нужно учитывать не только сахар в чистом виде, а тот сахар, которых входит в состав колбасных изделий, фруктов, соусов, хлеба.

Если у человека есть предрасположенность к хроническим заболеваниям, например, ожирению, гипертонии, нарушениям водного обмена, количество сахара нужно сократить до 30 граммов. Для людей, имеющих диагноз «сахарный диабет», количество сахара снижается до 15–20 граммов.

Эксперт добавила, что нужно рационально питаться в течение дня, тогда не будет возникать тяги к сладкому, передает РИАМО.

Ранее нутрициолог Любовь Андреева посоветовала отказаться от сладкой газировки. Помимо того, что в таком напитке много сахара, который бьет по печени, пузырьки могут вызвать метеоризм, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Врач-педиатр Елена Игринева сообщила, сколько сладкого можно есть ребенку, и назвала самые вредные сладости для детей.