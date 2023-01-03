Врач-педиатр Игринева назвала самые вредные сладости для детей

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Врач-педиатр Елена Игринева сообщила, сколько сладкого можно есть ребенку, и назвала самые вредные сладости для детей.

По ее словам, худшими сладостями являются леденцы, ириски и жевательные конфеты. Они медленно растворяются и прилипают к зубам, что может привести к разрушению эмали и развитию кариеса, пояснила медик. Их следует заменить полезными аналогами, которые изготовлены из натурального плодово-ягодного сырья. К ним относятся мармелад, зефир и пастила.

Педиатр сообщила, что если ребенок съест много сладкого, то у него может развиться аллергическая реакция. По ее словам, в среднем ребенок дошкольного возраста в течение дня может съесть без вреда для здоровья что-то одно на выбор: две шоколадные конфеты, два кусочка мармелада, одну вафлю, порцию зефира или пастилы.

При этом детям с ожирением, атопическим дерматитом и сахарным диабетом нужно исключить или ограничить употребление сладкого. Его стоит заменять ягодами, овощами, фруктами, орехами и молочными продуктами, порекомендовала Игринева в беседе с RT.

Хороший детский подарок на Новый год не должен содержать сладости с красителями, ароматизаторами и усилителями вкуса. Такое мнение выразила врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк.