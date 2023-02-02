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Вирусолог Аграновский усомнился в необходимости массовой вакцинации детей от коронавируса

Ирина Игнатенко

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Вакцинация от коронавируса
Общество
Вирусолог Аграновский усомнился в необходимости массовой вакцинации детей от коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Детей в возрасте от 6 до 11 лет в настоящее время не стоит массово вакцинировать от коронавируса, в России циркулируют достаточно легкие штаммы, хоть и очень заразные. Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Он отметил, что разработки детской вакцины были начаты и доведены до конца, препарат полностью безопасен. Но в настоящий момент нет необходимости вносить вакцину в детский календарь прививок.

— Сейчас бытуют штаммы, которые представляют малую угрозу, они легкие, хотя очень заразные. Но то, что это сделано – это хорошо, это научная работа, которая имеет и практическое значение, — отметил Аграновский в комментарии НСН.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания вакцины от COVID-19, предназначенной для детей в возрасте от 6 до 11 лет, показали ее полную безопасность, передает ФАН.

Россия обеспечивает Национальный календарь прививок за счет собственных вакцин — в этом плане страна не зависит от западных стран. Такое мнение высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

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