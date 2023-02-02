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Сергей Собянин поддержал проекты Сообщества потомков московских ополченцев

Александр Афонин
Город
Сергей Собянин поддержал проекты Сообщества потомков московских ополченцев
Фото: Вечерняя Москва

На сегодняшний день сохранение исторической памяти во многом определяет ценности общества, в связи с чем в столице создается все больше проектов о подвигах предков. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сохранение исторической памяти во многом определяет наши ценности. В Москве создается все больше важных культурных и образовательных проектов о подвигах предков. Мы всячески поддерживаем их, — сказал он.

Глава города добавил, что особое место в истории занимают подвиги народного ополчения, воевавшего в Битве за Москву и других сражениях Великой Отечественной войны. Чтобы увековечить память бойцов, Сообщество потомков московских ополченцев на протяжении двух лет проводит активную работу.

Сергей Собянин поддержал проекты Сообщества потомков московских ополченцев Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В планах сообщества на этот год — организация тематических выставок, мемориально-патронатных акций, формирование поименной базы данных бойцов дивизий и многое другое, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» появилась новая книга к 80-летию окончания Сталинградской битвы. В материале рассказывается об ожесточенных боях в Сталинградской области и в самом Сталинграде.

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