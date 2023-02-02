Сергунина объявила тему культурно-исторической программы ВДНХ на 2023 год

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район Карта всех событий

На ВДНХ в честь 100-летнего юбилея Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки подготовили культурно-историческую программу под названием «ВДНХ в отражении времени», которая будет главной на протяжении всего 2023 года. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Выставка 1923 года, она также известна как Всесоюзная сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, — предшественница ВДНХ. Она работала несколько месяцев, но это не помешало ей стать масштабным событием для страны.

— 100 лет назад в столице прошла Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. Там были представлены главные достижения страны того времени. На ВДНХ к памятной дате подготовили культурно-историческую программу, — заявила представитель мэрии.

Так, уже 7 февраля в Музее ВДНХ откроется выставка «Первая Всесоюзная», где будут продемонстрированы архивные материалы. К каждой фотографии прилагается исторический очерк.

18 февраля в 16:00 искусствовед Кирилл Светляков расскажет, какие образы доминировали на ВДНХ в разные исторические эпохи и какие стили проявились в ее архитектурном оформлении.

В летнее время на ВДНХ состоится фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов», на котором гости смогут познакомиться с культурой и традициями народов нашей страны и стран СНГ.

1/3 Фото: Пресс-служба ВДНХ 2/3 Фото: Пресс-служба ВДНХ 3/3 Фото: Пресс-служба ВДНХ

Накануне Наталья Сергунина заявила, что зимний фестиваль «Снег и лед в Москве», который прошел в парке искусств «Музеон» в период с 28 декабря по 28 января, посетили 120 тысяч горожан и туристов.