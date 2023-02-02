СМИ: Сын Силуанова возглавил департамент в «Аэрофлоте»

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Сын министра финансов Антона Силуанова Алексей стал директором нового департамента регионального развития в «Аэрофлоте». Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в компании.

— Создание департамента регионального развития обусловлено необходимостью усиления работы по развитию региональных перевозок, координации развития региональных хабов ПО «Аэрофлот», — говорится в материале.

Помимо этого, в авиакомпании необходимо наладить системное взаимодействие с деловыми, отраслевыми и экспертными организациями в субъектах России. По информации издания, сын Силуанова назначен на новую должность 9 января.

До этого российская авиакомпания и Ространснадзор анонсировали работу по изменению правил провоза ручной клади. Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский подчеркнул, что изменения необходимы и для эффективной работы бюджетного перевозчика «Победа» (входит в «Аэрофлот»). По его мнению, неоднозначные трактовки ФАП (федеральные авиационные правила — прим. «ВМ») по вопросу провоза багажа могут уменьшить эффективность бизнес-модели перевозчика. Это в свою очередь приведет к подорожанию билета.