Российские сервисы знакомств заявили о снижении выручки из-за проблем с платежами

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На фоне возникших проблем с платежами в магазинах мобильных приложений App Store и Google Play российские сервисы знакомств столкнулись со снижением выручки. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей платформ.

— Главная причина сокращения выручки — проблемы с платежами. Apple и Google отключили возможность платить картами в приложениях на фоне санкций, — сказал гендиректор платформы «Мамба» Андрей Бронецкий.

Также представители сервиса Pure отметили, что на ситуацию оказала влияние невозможность размещения рекламы в магазинах приложений и поисковике Google.

Издание провело опрос, согласно которому аудитория сервисов знакомств в прошлом году значительно выросла — от 20 до 73 процентов. Несмотря на это, выручка платформ не претерпела изменений, передает газета.

В декабре прошлого года руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграции» Валерий Степанов рассказал, что пользователи некоторых мессенджеров могут попасться на уловку мошенников и стать жертвами слежки.