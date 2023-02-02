Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российские сервисы знакомств заявили о снижении выручки из-за проблем с платежами

Александр Афонин
Общество
Российские сервисы знакомств заявили о снижении выручки из-за проблем с платежами
Фото: depositphotos

На фоне возникших проблем с платежами в магазинах мобильных приложений App Store и Google Play российские сервисы знакомств столкнулись со снижением выручки. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей платформ.

— Главная причина сокращения выручки — проблемы с платежами. Apple и Google отключили возможность платить картами в приложениях на фоне санкций, — сказал гендиректор платформы «Мамба» Андрей Бронецкий.

Также представители сервиса Pure отметили, что на ситуацию оказала влияние невозможность размещения рекламы в магазинах приложений и поисковике Google.

Издание провело опрос, согласно которому аудитория сервисов знакомств в прошлом году значительно выросла — от 20 до 73 процентов. Несмотря на это, выручка платформ не претерпела изменений, передает газета.

В декабре прошлого года руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграции» Валерий Степанов рассказал, что пользователи некоторых мессенджеров могут попасться на уловку мошенников и стать жертвами слежки.

Россия Платежные системы Мобильные приложения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Все мнения
О проекте