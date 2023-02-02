Автоэксперт Лыткин пояснил, почему многие паркуются неправильно

Фото: shutterstock

Главный эксперт национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин пояснил, почему многие водители нарушают правила парковки.

Он отметил, что это вопрос водительской этики, однако не все так однозначно. Есть обстоятельства, которые заставляют водителей парковаться неправильно. Но также есть водители, которые намеренно заезжают на бордюр или перекрывают проезжую часть, не думая о других участниках движения.

— Например, есть случаи, когда возле больниц ставят автомобили прямо напротив выхода. Это можно оправдать тем, что водителю или пассажиру трудно ходить, а местная парковка находится в километре от здания. Но есть водители-неучи, которые даже при расчищенной и прорисованной площадке умудряются встать неправильно, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Кроме того, во дворах многоквартирных домов часто бывает мало места для парковки, поэтому водители вынуждены вставать в непредназначенных для этого местах.

Ранее эксперты пояснили, что для того чтобы избежать проблем при парковке автомобилей с автоматической коробкой передач, нужно сначала нажать на педаль тормоза, а после затянуть «ручник», не отпуская педали, передает Nation news.

Что такое система ABS и как определить, что она неисправна, рассказал «Вечерней Москве» автоэксперт Александр Аксенов.