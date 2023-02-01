Автоэксперт Аксенов объяснил, как самостоятельно выявить неисправность системы ABS в автомобиле

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В 2023 году автомобилистам грозит новый штраф за вождение транспорта со сломанной антиблокировочной системой тормозов (ABS), нестандартными ксеноновыми или светодиодными фарами, а также с неработающим электро- или гидроусилителем рулевого колеса. Выявлять, что ABS не работает, правоохранители смогут по горящему на приборной панели индикатору. Что такое система ABS и как определить, что она неисправна, рассказал «Вечерней Москве» автоэксперт Александр Аксенов.

Что такое ABS

ABS — это антиблокировочная система, которая предотвращает блокировку колес транспорта при торможении. Работает это следующим образом: при интенсивном торможении автомобиля одно или несколько его колес блокируются и начинают скользить по дорожной поверхности, а ABS автоматически ослабляет давление тормозной жидкости в соответствующей магистрали, и колесо вновь начинает вращаться.

— Если педаль тормоза нажата человеком постоянно, то этот процесс блокировки и разблокировки колеса в скольжении продолжается непрерывно до конца торможения и, как правило, осуществляется несколько раз в секунду. И такая работа тормозной системы с ABS позволяет транспорту оставаться управляемым даже при экстренном «стопе», — пояснил Аксенов.

По словам спикера, главной задачей ABS является сохранение управляемости транспорта во время движения. Помимо этого, система позволяет сохранять машину управляемой при интенсивном торможении.

ABS сокращает тормозной путь на твердых и ровных поверхностях c равномерным покрытием и достаточно высоким коэффициентом сцепления. ABS включает в себя следующие компоненты: ЭБУ (электронный блок управления), датчики скорости, гидроаккумулятор, модулятор с клапанами и насос ABS.

Когда мигает лампочка

Как уточнил спикер, о неисправности системы водителю сообщает специальный индикатор на приборной панели. Загорается «лампочка ABS», которая предупреждает, что датчики ABS вышли из строя, загрязнены или отключились, либо произошел обрыв проводов, поврежден зубчатый венец на ступице колеса.

Лампочка может замигать и в случае, если перестали работать системы ЭБУ. Все эти обстоятельства, по словам спикера, — повод посетить мастера.

Согласно части 2 статьи 12.5 КоАП, водителю на дороге могут выписать штраф как за неработающую антиблокировочную систему, так и за горящую лампочку ABS в размере 500 рублей.