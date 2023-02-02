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Politico: Пентагон не верит в скорое возвращение Крыма Украине

Лейла Алиева
В мире
Politico: Пентагон не верит в скорое возвращение Крыма Украине
Фото: defense.gov

В Пентагоне не верят, что Украина сможет вернуть контроль над Крымом. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного брифинга комитета Палаты представителей по вооруженным силам в Конгрессе США.

— Украинским войскам вряд ли удастся вернуть Крым в ближайшем будущем. Пентагон не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить российские войска с территории Крыма, — заявили четыре высокопоставленных представителя Пентагона.

Другой источник газеты добавил, что победа Украины в наступлении для возвращения Крыма не гарантирована, что, скорее всего, разочарует Киев. При этом украинские власти считают, что главной целью является вернуть контроль над полуостровом.

Не верит в планы президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма и старший редактор The American Conservative Род Дреер. По его словам, этот план может привести к началу третьей мировой войны. А украинский конфликт, поощряемый Вашингтоном, никак не соответствует интересам простых американцев, которые скоро сами начнут это понимать.

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