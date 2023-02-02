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Женщина зарезала сожителя на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Женщина зарезала сожителя на западе Москвы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, Гвардейская улица Карта всех событий

Женщина убила своего сожителя кухонным ножом после ссоры на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 2 февраля.

По ее словам, преступление произошло в ночь на 2 февраля в квартире жилого дома на Гвардейской улице. В результате ссоры 35-летняя женщина ударила своего сожителя-одногодку. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Женщина зарезала сожителя на западе Москвы Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемую задержали. В скором времени ей изберут меру пресечения.

Еще одно убийство произошло в квартире на юго-востоке Москвы. Двое злоумышленников были в гостях у знакомого. В какой-то момент они поссорились и решили расправиться с хозяином жилья. Чтобы скрыть преступление, мужчины подожгли квартиру.

Преступников задержали, им предъявлено обвинение.

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