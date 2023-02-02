СК предъявил обвинения в двойном убийстве в квартире в Москве двум мужчинам

Фото: gov.spb.ru

Сотрудники Следственного комитета задержали двоих мужчин, обвиняемых в двойном убийстве в квартире на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, обвиняемым уже предъявили обвинения за содеянное. В ходе допроса они полностью признали вину и сообщили, что убили своих знакомых во время распития спиртных напитков. Затем они думали, как скрыть следы убийства, — в связи с этим они подожгли квартиру.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба СК РФ

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Лефортовским районным судом об избрании меры пресечения в отношении фигурантов в виде заключения под стражу, подытожила Иванова.

Накануне двух мужчин, подозреваемых в двойном убийстве на юго-востоке столицы, доставили в Лефортовский следственный отдел.

Преступление, о котором идет речь, произошло ранним утром в среду, 1 февраля, на Чистопольской улице. В квартире на первом этаже дома № 3, корпус 1, произошел пожар. После ликвидации возгорания были обнаружены тела двух погибших: хозяина квартиры 1963 года рождения и его одноклассника.

Сперва была версия, что мужчины погибли в огне, однако позже специалисты обнаружили на телах ножевые ранения.