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Подозреваемых в двойном убийстве на юго-востоке Москвы доставили в отдел СК

Степан Жирнов
Происшествия
Подозреваемых в двойном убийстве на юго-востоке Москвы доставили в отдел СК
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, Чистопольская улица, 3к1 Карта всех событий

Двух мужчин, подозреваемых в двойном убийстве на юго-востоке столицы, доставили в Лефортовский следственный отдел. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 1 февраля.

По ее словам, сотрудники ведомства проверяют причастность к совершению преступления двоих мужчин 1985 и 1995 годов рождения. По версии следствия, один из них нанес погибшим колото-резаные ранения ножом, тогда как другой поджег квартиру.

— Для подтверждения этой информации будут проведены судебно-медицинские экспертизы, осмотрено место происшествия, а также найдены и опрошены очевидцы, — рассказывает Иванова.

Подозреваемых в двойном убийстве на юго-востоке Москвы доставили в отдел СК Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Преступление, о котором идет речь, произошло ранним утром в среду, 1 февраля, на Чистопольской улице. В квартире на первом этаже дома № 3, корпус 1, произошел пожар. После ликвидации возгорания были обнаружены тела двух погибших: хозяина квартиры 1963 года рождения и его одноклассника. Сперва была версия, что мужчины погибли в огне, однако позже специалисты обнаружили на телах ножевые ранения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ход и результаты которого контролирует столичная прокуратура. Подозреваемых задержали.

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