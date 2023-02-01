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Уголовное дело возбудили после обнаружения тел двух человек в сгоревшей квартире в Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбудили после обнаружения тел двух человек в сгоревшей квартире в Москвы
Фото: СК РФ
Москва, Чистопольская улица, 3к1 Карта всех событий

По факту обнаружения двух тел с многочисленными ножевыми ранениями в сгоревшей квартире на юго-востоке столицы возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 1 февраля.

По ее словам, обнаруженные тела опознали. Погибшими оказались хозяин сгоревшей квартиры и его одноклассник. Следствие установило, что до начала пожара в квартиру заходило трое мужчин. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

— Сотрудники ведомства проводят мероприятия по розыску подозреваемого, — резюмировала Иванова.

Трагедия, о которой идет речь, произошла ранним утром в среду, 1 февраля, в квартире на первом этаже жилого дома № 3 на Чистопольской улице. После ликвидации огня на месте происшествия были обнаружены два тела. Изначально считалось, что они погибли в пожаре, однако после специалисты обнаружили на телах множественные ножевые ранения.

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