Уголовное дело возбудили после обнаружения тел двух человек в сгоревшей квартире в Москвы

Фото: СК РФ

Москва, Чистопольская улица, 3к1 Карта всех событий

По факту обнаружения двух тел с многочисленными ножевыми ранениями в сгоревшей квартире на юго-востоке столицы возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 1 февраля.

По ее словам, обнаруженные тела опознали. Погибшими оказались хозяин сгоревшей квартиры и его одноклассник. Следствие установило, что до начала пожара в квартиру заходило трое мужчин. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

— Сотрудники ведомства проводят мероприятия по розыску подозреваемого, — резюмировала Иванова.

Трагедия, о которой идет речь, произошла ранним утром в среду, 1 февраля, в квартире на первом этаже жилого дома № 3 на Чистопольской улице. После ликвидации огня на месте происшествия были обнаружены два тела. Изначально считалось, что они погибли в пожаре, однако после специалисты обнаружили на телах множественные ножевые ранения.