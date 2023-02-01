Подозреваемые в двойном убийстве на юго-востоке Москвы задержаны полицией

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Чистопольская улица, 3к1 Карта всех событий

Полиция задержала мужчин, подозреваемых в двойном убийстве на Чистопольской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 1 февраля.

По ее словам, в квартире, помимо погибших, находились еще двое мужчин 1995 и 1985 годов рождения. По версии правоохранительных органов, один из них убил при помощи ножа хозяина помещения и его одноклассника, а второй поджег жилище.

В настоящий момент оба подозреваемых задержаны.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования которого контролирует столичная прокуратура.

Трагедия, о которой идет речь, произошла около пяти часов утра в среду, 1 февраля. В квартире на первом этаже жилого дома № 3 на Чистопольской улице произошел пожар. После ликвидации возгорания на месте происшествия были обнаружены два тела. Изначально считалось, что они погибли в огне, однако после специалисты обнаружили на телах множественные ножевые ранения.