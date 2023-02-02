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Маячки для маломобильных пассажиров установили на всех автостанциях и автовокзалах Москвы

Араз Салехов
Город
Маячки для маломобильных пассажиров установили на всех автостанциях и автовокзалах Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Специалисты установили маячки для маломобильных пассажиров на всех автостанциях и автовокзалах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в четверг, 2 февраля.

— Они нужны, чтобы облегчить ориентацию и навигацию слабовидящих и незрячих людей, — говорится в материале.

Помимо этого, в системе столичного транспорта для таких горожан предусмотрены: низкорасположенные кассы и телефоны; пандусы; лифты и подъемники; специально оборудованные туалеты, указатели со шрифтом Брайля; возможность оставить заявку на сопровождение сотрудников ЦОМП, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что в 2023 году в столичном метрополитене обучат больше собак-проводников — обучение предстоит пройти 60 собакам. В частности, их научат проводить незрячего пассажира через двери вестибюлей, к эскалаторам или лифтам. Также кинологи обучают собак правильно передвигаться по платформе, быстро заходить в вагон поезда и выходить обратно на нужных станциях.

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