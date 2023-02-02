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«Враг был остановлен и сломлен»: Медведев назвал долгом России не дать неонацизму шанс на реванш

Никита Худяков
Общество
«Враг был остановлен и сломлен»: Медведев назвал долгом России не дать неонацизму шанс на реванш
Фото: er.ru

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в день 80-летия победы в Сталинградской битве назвал долгом помнить уроки прошлого. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 2 февраля.

По его словам, важно сохранить память о мужестве и стойкости героев Великой Отечественной войны. Необходимо поддерживать ветеранов и равняться на них.

— Наш долг — помнить уроки прошлого... И не дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма, с которыми мы сегодня вынуждены сражаться вновь. Враг был остановлен и сломлен 80 лет назад. Он не пройдет и сейчас, — написал Медведев.

Он напомнил, что в 1943 году советские войска одержали победу в одном из самых тяжелых сражений Второй мировой войны.

Сталинградская битва стала одним из самых крупнейших в период Великой Отечественной войны. Площадь сражения была около 100 тысяч квадратных километров, а участвовало в ней свыше 2,1 миллиона человек. Разгром немецко-фашистских войск изменил ход войны и стал предвестником победы советских солдат.

Более девяти тысяч историй участников Сталинградской битвы сохранил Музей Победы. Люди размещают фотографии и биографии своих родственников: фронтовиков и военачальников, жителей оккупированных территорий и тружеников тыла.

Дмитрий Медведев Великая Отечественная война Сталинградская битва
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