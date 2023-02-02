Житель Подмосковья угнал машину, устроил ДТП и сбежал

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, Жуковский, улица Гагарина Карта всех событий

Мужчина угнал у жительницы Жуковского автомобиль за два миллиона рублей и попал в ДТП. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 2 февраля.

Инцидент произошел на Молодежной улице в городском округе Жуковский. По словам злоумышленника, он нашел ключи от транспортного средства. На следующий день путем подбора обнаружил автомобиль, который ими открывается. После чего завел иномарку и уехал. Но уехать далеко у него не получилось: в какой-то момент злоумышленник не справился с управлением и врезался в припаркованное транспортное средство, после чего сбежал.

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Пропажу машины стоимостью два миллиона рублей в какой-то момент заметила 70-летняя хозяйка, после чего сообщила об этом в полицию. Именно в этот момент сотрудники правоохранительных органов и обнаружили автомобиль, который злоумышленник бросил на месте аварии.

Вскоре полицейские задержали и горе-угонщика на улице Гагарина. Им оказался 38-летний местный житель. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», а также составлен административный протокол по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Еще один автомобиль угнали в центре столицы. Злоумышленник воспользовался тем, что хозяйка не закрыла дверь дорогого внедорожника, и уехал.