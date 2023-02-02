Психолог назвал самую тяжелую форму одиночества

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Одиночество является естественным состоянием человека, однако иногда оно может принимать патологические формы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков.

Среди форм одиночества специалист выделил тюремную изоляцию, которая носит насильственный характер, а также ковидную — изоляция в знакомом месте. Также существует добровольное одиночество, например для религиозного постижения смыслов, и отчужденность — когда человек отвергает общество, в котором находится.

— Также последний тип возможен, когда людей разделяют по разным принципам (по гендерным, политическим — прим. «ВМ»), тогда начинается агрессия по отношению к одной и той же группе, — пояснил специалист.

При этом отчужденность — самая тяжелая форма одиночества, так как ощущается острее остальных. При таком состоянии человек не понимает, почему с ним никто не желает контактировать и замывается в себе еще больше.

Ряд ученых уверены — миру грозит «эпидемия одиночества». О том, в каких странах люди чувствуют себя более одиноко и действительно ли грозит миру подобная глобальная проблема, — в материале «Вечерки».