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Шадаев поручил главе «Почты России» представить новую стратегию развития компании

Араз Салехов
Общество
Шадаев поручил главе «Почты России» представить новую стратегию развития компании
Фото: roscongress / Максим Григорьев

У «Почты России» в первом квартале текущего года должна появиться новая стратегия развития компании. С таким поручением глава Минцифры РФ Максут Шадаев обратился к гендиректору организации Михаилу Волкову. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства в четверг, 2 февраля.

— Максут Шадаев поручил Михаилу Волкову в I квартале 2023 года представить новую стратегию развития «Почты России» и предложения по оптимизации затрат, — говорится в материале.

Также стало известно, что «Почта России» до конца февраля проведет расследование утечки персональных данных из информсистем компании в 2022 году. В Telegram-канале Минцифры уточнили, что для этой работы подключат сотрудников ведомства, представителей регуляторов и профильных компаний в сфере кибербезопасности.

11 января руководитель «Национальной лотереи» Михаил Волков был назначен на пост генерального директора «Почты России». Волков, отмечают в пресс-службе, имеет обширный управленческий опыт в крупных российских компаниях, в особенности в управлении финансами и работе с регионами.

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