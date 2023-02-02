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Мужчина лишился более восьми миллионов рублей в фальшивом обменнике валюты

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина лишился более восьми миллионов рублей в фальшивом обменнике валюты
Фото: Пресс-центр МВД России
Москва, 7-я улица Текстильщиков Карта всех событий

Группа злоумышленников организовала фиктивный обменник валюты и лишила москвича восьми с половиной миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 2 февраля.

По ее словам, пятеро мошенников арендовали помещение на 7-й улице Текстильщиков на юго-востоке Москвы и создали видимость работы в нем отделения по обмену валюты. Параллельно с этим аферисты разместили в интернете объявление, которое обещало клиентам выгодный курс.

Данным объявлением заинтересовался 33-летний москвич, который прибыл по указанному адресу для того, чтобы купить доллары на 8,5 миллиона рублей. В помещении его встретили две женщины, которые представились сотрудницами.

Одна из них приняла наличные и отлучилась, пообещав принести эквивалентную сумму в иностранной валюте. Ее сообщница некоторое время отвлекала жертву, после чего тоже ушла под выдуманным предлогом. Денег потерпевший так и не дождался, в связи с чем и обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе расследования выяснилось, что пока обманутый клиент ждал в зале, злоумышленница с деньгами вышла через другой вход и села в автомобиль каршеринга, где ее поджидали соучастники. Оттуда аферисты направились в город Иваново, заметая следы постоянной сменой арендованных автомобилей. Последней была машина модели Nissan Qashqai.

Видео: Пресс-центр МВД России

Вскоре подозреваемых задержали в городе Иваново на Шереметьевском проспекте. У одного из троих фигурантов при себе были 400 тысяч рублей наличными. Злоумышленник сообщил, что остальная сумма была передана организатору банды.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В тот же момент в столице задержали ранее судимых женщин, игравших роли кассиров. Одной из них в день поимки поступил платеж в размере 200 тысяч рублей от неизвестного лица.

Пятеро задержанных заключены под стражу. Полицейские продолжают поиски организатора преступной группы и денег.

Еще одного мошенника задержали в аэропорту Шереметьево. Горе-предприниматель сообщил коллеге, что решит его проблемы с прохождением таможни за полмиллиона долларов.

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