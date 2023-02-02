В Кремле ответили на вопрос о возможном проведении мероприятий к годовщине начала СВО

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На текущий момент нет информации о проведении мероприятий в честь годовщины спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мне неизвестно о том, чтобы какие-то мероприятия планировались в этой связи, — поделился он.

Помимо этого, официальный представитель Кремля переадресовал Министерству иностранных дел РФ вопрос журналистов о том, когда выйдут материалы к годовщине спецоперации — до этого появление таких материалов анонсировали в МИД, сообщает РИА Новости.

31 января Песков отметил, что власти страны уверены в правильности начала спецоперации на Украине. Он также назвал очевидной все большую вовлеченность коллективного Запада в украинский конфликт.

25 января президент России Владимир Путин заявил, что основной целью специальной военной операции (СВО) на Украине является защита России и людей, проживающих на ее исторических территориях. Глава государства пообщался на встрече с участвовавшим в спецоперации студентом Луганского государственного педагогического университета Владиславом Олейником. Президент подчеркнул, что люди вроде Олейника лучше прочих понимают причины того, что в настоящее время осуществляет Россия.