Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Кремле ответили на вопрос о возможном проведении мероприятий к годовщине начала СВО

Араз Салехов
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном проведении мероприятий к годовщине начала СВО
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На текущий момент нет информации о проведении мероприятий в честь годовщины спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мне неизвестно о том, чтобы какие-то мероприятия планировались в этой связи, — поделился он.

Помимо этого, официальный представитель Кремля переадресовал Министерству иностранных дел РФ вопрос журналистов о том, когда выйдут материалы к годовщине спецоперации — до этого появление таких материалов анонсировали в МИД, сообщает РИА Новости.

31 января Песков отметил, что власти страны уверены в правильности начала спецоперации на Украине. Он также назвал очевидной все большую вовлеченность коллективного Запада в украинский конфликт.

25 января президент России Владимир Путин заявил, что основной целью специальной военной операции (СВО) на Украине является защита России и людей, проживающих на ее исторических территориях. Глава государства пообщался на встрече с участвовавшим в спецоперации студентом Луганского государственного педагогического университета Владиславом Олейником. Президент подчеркнул, что люди вроде Олейника лучше прочих понимают причины того, что в настоящее время осуществляет Россия.

Дмитрий Песков Мероприятия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Все мнения
О проекте