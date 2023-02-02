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Похолодание и снегопады: синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве на выходных

Анастасия Харламова

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Похолодание и снегопады: синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве на выходных
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С 3 февраля в Москве начнется постепенное похолодание, выпадут осадки. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

По словам специалиста, пятница порадует москвичей небольшими плюсовыми температурами в дневное время, а также снегопадом.

— В пятницу ожидается переменная облачность. Солнце будет периодически появляться сквозь облака. Ночью начнется небольшой снегопад и продолжится до конца дня. К вечеру снежный покров может вырасти от двух до четырех сантиметров. Ночные температуры в Москве и области пока не будут слишком низкими. Значения будут находиться на отметке от одного до шести градусов ниже нуля. А днем температура воздуха поднимется от плюс одного до нуля градусов. Это небольшое потепление перед субботними заморозками, — отметил Ильин.

А вот с субботы, 4 февраля, в столице начнется похолодание, а также продолжится снегопад, предупредил синоптик.

— В субботу ночью температура уже будет делать попытки приблизиться к отметке минус 10 градусов. Однако у нее это не получится. Ночные значения опустятся до 6–8 градусов ниже нуля в Московской области. А в столице в субботу ночью будет минус 3–5 градусов. Днем нас ждет 5–7 градусов ниже нуля. Будет преобладать облачная погода, прояснений ждать не стоит. В субботу ночью ожидается снег, днем он ослабнет, а местами вообще прекратится. Ветер ожидается переменный со скоростью от четырех до семи метров в секунду, — сообщил метеоролог.

Согласно прогнозу специалиста, температура воздуха в воскресенье, 5 февраля, сохранится в районе субботних значений, а вот ветер и снегопад усилятся.

— В воскресенье ночью нас ждет такая же температура воздуха, как в субботу. Однако днем она немного повысится и составит от минус трех до минус пяти градусов. В последний выходной день москвичей ждет облачная погода с небольшими прояснениями. Ночью и днем будут идти снегопады. С пятницы высота снежного покрова вырастет с четырех до шести сантиметров. В воскресенье ветер приобретет более устойчивое направление. Его скорость усилится и составит от шести до девяти метров в секунду, — рассказал Ильин.

Синоптик предупредил, что атмосферное давление по синоптической обстановке будет расти. Прогнозируемые средние значения на выходные дни составят 750 миллиметров ртутного столба. Значения вырастут на 7–9 единиц.

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