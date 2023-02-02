Лавров заявил, что Молдавия может стать «следующей Украиной» для Запада

Фото: МИД РФ

Сегодня страны Запада «приглядывают» Молдавию на роль «следующей Украины», чему может поспособствовать президент республики Майя Санду. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, — ответил министр на вопрос журналиста, какая из ближайших к России стран может пойти по пути Украины.

Решающую роль при таком варианте может сыграть Санду. По словам Лаврова, она встала на свою должность при помощи «специфических методов». Сейчас молдавский лидер активно пытается включить свою страну в состав НАТО и «готова практически на все» ради этого, отметил министр в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости.

Помимо этого, Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день все хотят скорейшего завершения конфликта на Украине. Однако, как отметил министр, важную роль в ситуации играет вовсе не временной фактор.

Говоря об урегулировании конфликта, глава МИД заявил, что Украину никто не призывает вернуться за стол переговоров с Россией. По его словам, остановка диалога связана с отказом западных коллег Киева.