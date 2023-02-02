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Лавров заявил, что все хотят окончания конфликта на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров заявил, что все хотят окончания конфликта на Украине
Фото: МИД РФ

На сегодняшний день все хотят скорейшего завершения конфликта на Украине, однако важную роль в ситуации играет вовсе не временной фактор. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 2 февраля.

— Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского, — сказал министр в интервью РИА Новости.

До этого Politico сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под вопрос возможность дальнейшего существования Украины как суверенного государства. По его словам, вероятность проигрыша Киева крайне велика.

Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявление Орбана в беседе с «ВМ», высказал мнение, что украинское государство пока еще существует благодаря инерции с одной стороны и военному конфликту — с другой. Но в перспективе есть вероятность того, что разные области этой страны примкнут к соседним государствам.

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