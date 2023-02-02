«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до полудня 4 февраля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве до полудня субботы, 4 февраля, продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Гололедица. Период предупреждения до 12:00 4 февраля, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует в Московской области, передает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что с 3 февраля в городе начнется постепенное похолодание. По его словам, пятница порадует москвичей небольшими плюсовыми температурами в дневное время, а также снегопадом. Синоптик предупредил, что атмосферное давление по синоптической обстановке будет расти. Прогнозируемые средние значения на выходные дни составят 750 миллиметров ртутного столба. Значения вырастут на 7–9 единиц.

Наступивший 2023 год принес в регионы России аномальные морозы, в Европу — жару на Рождество, а Москве подарил неожиданную крещенскую оттепель. «ВМ» встретилась с научным руководителем Росгидромета Романом Вильфандом и спросила, каких еще сюрпризов нам ждать от погоды в этом году.