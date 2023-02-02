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Приметы и советы

Психолог назвал неожиданную пользу одиночества

Александр Афонин
Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог назвал неожиданную пользу одиночества
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

При правильном подходе одиночество может стать для человека мощным ресурсом, который позволит посмотреть на себя со стороны. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков.

— Научившись использовать одиночество для познания глубочайших смыслов, это состояние позволяет посмотреть на себя со стороны, — сказал специалист.

Слободчиков добавил, что возможность выхода из состояния одиночества находится исключительно в руках человека. Если он будет стараться развить свои способности коммуницировать и находить общий язык с людьми, то у него получится найти ключи для решения ситуации.

Согласно опросу, около 33 процентов людей по всему миру хотя бы однажды чувствовали себя одинокими. Самой одинокой страной стала Бразилия. Там 50 процентов людей чувствуют себя одинокими почти всегда и только 28 процентов не сталкивались с этим чувством.

О том, в каких странах люди чувствуют себя более одиноко и действительно ли грозит миру «эпидемия одиночества», — в материале «Вечерней Москвы».

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