Первые электромобили «Москвич 3е» поступили в дилерские центры столицы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первые электрические модели «Москвич 3е» поступили в столичные дилерские центры и стали доступны для покупки. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил директор бренда «Авилон Москвич» Александр Савельев.

— Первые электрические модели «Москвич 3е» уже поступили в официальные дилерские центры «Авилон Москвич» и доступны для покупки. Стоимость автомобиля составляет 3 миллиона 500 тысяч рублей, — цитирует Савельева агентство городских новостей «Москва».

По его словам, клиентам также стали доступны автомобили «Москвич 3» с вариатором в красном, сером, голубом, белом и черном цветах. Савельев отметил, что уже сейчас продано несколько автомобилей и есть сделки, которые практически закрыты.

Машина получила электрический двигатель мощностью 68 лошадиных сил. Без подзарядки автомобиль может проехать 410 километров. Всего в 2023 году планируется выпустить около 10 тысяч таких автомобилей.

До этого дилеры сообщили, что в автосалонах России закончились автомобили отечественной марки Lada Vesta. Обновленная версия модели может появиться на рынке весной 2023 года.