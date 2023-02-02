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Приметы и советы

Дилеры сообщили, что в автосалонах России закончились Lada Vesta

Араз Салехов
Общество
Дилеры сообщили, что в автосалонах России закончились Lada Vesta
Фото: shutterstock

В дилерских центрах страны закончились автомобили отечественной марки Lada Vesta. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили опрошенные представители отрасли.

— Автомобилей Lada Vesta в целом в дилерских центрах не осталось. Однако не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры, — поделились они.

Как уточняется, в последний раз машины данной модели поступали на площадки в июне 2022 года, в июле продали последнюю Lada Vesta. По информации РИА Новости, обновленная версия автомобиля должна появиться на рынке в марте-апреле 2023 года.

Накануне российские власти продлили действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в стране до 1 июня 2023 года. Документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем, в частности ABS и ESP, а система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС может не иметь функций автоматического срабатывания.

Иногда в автомобилях выходят из строя разнообразные электронные системы. Кроме того, после ухода из России некоторые автомобильные бренды сообщают о прекращении поддержки своего софта, из-за чего могут возникнуть дополнительные сложности. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие проблемы с электроникой чаще всего случаются в автомобилях и можно ли при необходимости доверить их решение народным умельцам.

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