В России продлили действие упрощенных правил по выпуску автомобилей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Правительство России продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в стране до 1 июня 2023 года. Соответствующее постановление кабмина было опубликовано во вторник, 31 января, на официальном портале правовой информации.

Упрощенные требования действуют с весны 2022 года. Документ позволяет автопроизводителям не устанавливать на новые машины ряд систем, в частности, ABS и ESP, а система экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс может не иметь функций автоматического срабатывания.

Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким «Евро-0»

АвтоВАЗ собрал третью тестовую машину Lada Vesta NG. Данная модель является продолжением семейства Lada Vesta. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем отличия новой машины, сможет ли она конкурировать с автомобилями других брендов и когда получится наладить серийное производство.

К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов. Такого количества автомобилей хватит на один месяц, сообщает Ассоциация российских автомобильных дилеров. «Вечерняя Москва» разбиралась, как обстоят дела на российском авторынке, какие автомобили останутся в следующем году и стоит ли ждать снижения цен.