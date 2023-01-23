Как обновить прошивку на автомобиле при блокировке доступа к софту

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Иногда в автомобилях выходят из строя разнообразные электронные системы. Кроме того, после ухода из России некоторые автомобильные бренды сообщают о прекращении поддержки своего софта, из-за чего могут возникнуть дополнительные сложности. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие проблемы с электроникой чаще всего случаются в автомобилях и можно ли при необходимости доверить их решение народным умельцам.

Большинство проблем — из-за вмешательства человека

Автомеханик Илья Николов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что нередко причиной проблем с электрикой становятся неграмотные действия недостаточно квалифицированных специалистов.

— С двигателем могут быть проблемы в результате неумелых действий. Например, бывало, я не мог понять, что с двигателем происходит, а оказывается, что туда кто-то залил сделанную на коленке прошивку, — рассказал эксперт.

Автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин отметил, что сам по себе блок управления системой питания двигателем (он же — компьютер) достаточно надежен и выходит из строя крайне редко. Если его перепрошивают, повышая мощность или крутящий момент, могут возникнуть проблемы. Неграмотные действия ведут к резкому росту расхода топлива и повышению вредных выбросов, а из-за перегрева блока есть риск попасть в аварию, предупредил собеседник «ВМ».

Николов отметил, что неграмотное вмешательство может также привести к выходу из строя других узлов.

— Бывает, приезжает машина, у которой есть проблема с датчиком потока воздуха. Горе-ремонтник может просто программно его отрезать. Потом другие ремонтники еще что-то отрежут. В результате в какой-то момент возникает вопрос, почему что-то не работает. А началось с того, что кто-то просто отрезал датчик в программе, — рассказал эксперт.

Кроме того, перечисленные проблемы возникают и из-за заводских дефектов, отметил специалист. В этом случае провода могут перетереться без вмешательства человека.

Субботин подчеркнул, что сломанные датчики лучше не ремонтировать.

— Бывает, выходят из строя разные датчики. Никто их не будет паять — просто ставят новые. Во всех отечественных авто по типу Lada Vesta или Granta опытные автомобилисты возят целый набор. Это катушки зажигания, свечи зажигания, несколько датчиков — холостого хода, коленчатого вала и т. д. Вышел датчик из строя — поменял и дальше поехал, — заметил он.

Важно правильно выбрать специалиста

Эксперты отметили, что среди народных умельцев есть хорошие специалисты, которые умеют работать с автомобильной электрикой. При этом, подчеркнул Субботин, если деталь нужно синхронизировать с компьютером, этим должны заниматься именно люди, специализирующиеся на таких задачах.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что хорошие автомеханики умеют работать со всеми деталями, которые связаны с электронными модулями.

— Если мы возьмем, например, ситуацию с заменой подушки безопасности, то не бывает, что гаражный мастер взял подушку, обратно запихнул и поставил пиропатрон самодельный. Просто покупаются новые детали. Все гаражные мастера об этом хорошо знают. Не могу сказать, что среди гаражных мастеров много неразбирающихся людей. Сарафанное радио таких быстро прикрывает, — рассказал Субботин.

Проблемы с электроникой хорошим народным умельцам можно доверять, если речь идет не о ремонте, а именно о замене одной детали на другую, уточнил эксперт.

Запреты уже обошли

Как отметил Николов, несмотря на заявления иностранных автомобильных брендов, обновить прошивку на автомобиле при необходимости вполне возможно. В России есть специалисты, которые имеют доступ к оригинальным программам. Они даже могут помочь частным образом тем, кто не обслуживается у дилера, заметил Николов.

Субботин также подчеркнул, что в России уже нашли возможность обойти запреты.

— Компании, которые обслуживают машины, такие проблемы решать научились, и все программы у них есть. Они организуют фирму где-нибудь в Прибалтике как официальный обслуживающий центр, получают программное обеспечение и отравляют в Россию. Дилеры об этом прекрасно знают, — резюмировал Субботин.